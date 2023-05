Passage arc-en-ciel vandalisé à Seraing: des commentaires contre les LGBT+ dignes du discours de Poutine

Nous sommes en 2023. Et oui, il y a encore des gens qui n’acceptent pas que les personnes LGBTQIA+ puissent vivre ouvertement. Que ces personnes qui ont longtemps subi le regard des autres, leurs moqueries et même leurs violences ont le droit légitime de s’afficher sans crainte dans l’espace public. Où ils et elles le veulent, comme ils et elles le veulent. Et si la Belgique est à la 2e place dans le classement annuel de la protection des droits LGBT+ en Europe, si les autorités prennent plusieurs mesures pour mettre en avant leurs droits, force est par contre de constater que certains, dans la population, véhiculent des idées dignes des pires dictatures qui répriment ouvertement les LGBT+. Pire, il n’y a plus de limite, ces gens osent poster sans aucune gêne ni retenue leurs commentaires les plus abjects sur les réseaux sociaux.

« Pourquoi mettre ça près d’une école ? Ça pervertit les enfants » ou encore « un homme avec un homme, c’est anormal ». On espérait, naïvement peut-être, que ce genre de propos était tombé dans les limbes. Mais non. C’est ce que nous avons lu, mot pour mot, dans des commentaires Facebook sous l’article lié au vandalisme du passage piétons arc-en-ciel peint à Seraing.

Des réalités sociétales comme l’homosexualité sont ici remises en cause avec des discours qui sont ni plus ni moins que ceux qu’utilise un certain Vladimir Poutine dans sa logorrhée anti-occidentale qu’il rabâche à foison.