«Ce n’est pas un miracle, mais une arnaque»: la bière remplacée par de l’eau dans des milliers de fûts AB Inbev

Il y a quatre ans, comme le racontent nos confrères de HLN, une fête organisée à Anvers pour le réveillon de Nouvel An est littéralement tombée à l’eau. Lorsque le préposé au bar a branché un nouveau fût de Stella Artois, à la place d’une belle blonde mousseuse, c’est de l’eau qui a rempli les verres à bière ! Une mésaventure qui est aussi survenue dans plusieurs brasseries aux Pays-Bas à l’automne 2018. Et même aux États-Unis, des amateurs de bonnes bières belges se sont retrouvés à boire de l’eau à la place d’une délicieuse Jupiler, autre produit phare d’AB Inbev acheminé depuis le port d’Anvers.

AB InBev a ouvert une enquête et est rapidement arrivé à la conclusion que la faute ne venait pas de ses propres brasseries. Le processus de production ne présentait aucune anomalie et une confusion dans le centre de distribution était également exclue. Ce que les brasseurs ont découvert, c’est que l’eau des fûts de bière avait une composition différente de celle de l’eau des robinets des brasseries Stella à Louvain et Jupiler à Liège. De plus, tous les tonneaux remplis d’eau étaient endommagés là où on branche les fûts aux pompes. Conclusion : quelqu’un a systématiquement forcé les fûts remplis, pompé la bière et les a ensuite remplis d’eau.

de videos

L’enquête a permis de désigner un chauffeur régulier d’une entreprise sous-traitante d’AB Inbev. L’analyse de son GPS a démontré qu’il avait pris l’habitude entre les dépôts de Louvain et de Liège de s’arrêter en chemin chez un négociant en alcool dont les entrepôts sont situés à Zaventem et Grimbergen. C’est là que la blonde était pompée et remplacée par de l’eau du robinet. Ne restait plus aux deux complices de revendre la bière et de se partager les bénéfices.

Confusion

À force de mélanger les fûts, les deux hommes ont même été pris à leur propre piège. Le négociant en spiritueux s’est un jour retrouvé avec des fûts remplis d’eau et le chauffeur du camion s’est confondu en explications au sein du dépôt de Jupiler.

Le chauffeur et le marchand d’alcool se retrouvent ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Louvain. Ils sont soupçonnés d’avoir trafiqué, au total, des milliers de fûts de bière. Ils risquent non seulement une peine de prison et une amende, mais aussi une demande de dommages-intérêts de plus de 1,4 million d’euros.