La Ville de Liège offre un arbre gratuit à ses citoyens dans le cadre de la semaine de l’arbre: voici comment en profiter

Liège poursuit son processus de verdurisation de l’espace urbain avec son plan « Canopée ». Dans le cadre de la semaine de l’arbre - qui se déroulera du 18 au 25 novembre - la Ville va offrir un arbre gratuit à ses citoyens.

Cette opération a permis en 2021 et 2022 aux habitants de Liège de recevoir gratuitement plus de 2.000 arbres et 5.000 petits fruitiers. Les arbres offerts mesurent trois à quatre m de haut. Ils sont âgés d’environ six à huit ans, les fruitiers pourront donc porter des fruits rapidement.