«Stop à la crise d’accueil» veut contraindre Fedasil à se porter garant du squat rue de la Loi à Bruxelles

Mercredi, une délégation d’une trentaine de demandeurs d’asile et de représentants de collectifs citoyens a remis une lettre d’invitation aux cabinets du Premier ministre et de la Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration.

Jeudi, le groupe d’action «Stop à la crise de l’accueil» a annoncé son intention de poursuivre Fedasil et le gouvernement fédéral en justice dans le cadre des négociations avec le propriétaire des lieux squattés, le promoteur immobilier Atenor.