Le Régal Tunisien, sur la place du Chapitreà Thuin, une histoire de passion et de générosité

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Sa cheffe et gérante tunisienne de 42 ans, Saloua Ben Harb, présente une carte à prix démocratiques car c’est avant tout une passion pour elle. Dans son établissement, ouvert en 2021, Saloua propose une cuisine qu’elle tient de sa maman. Et lorsque le temps le permet en été, des chichas sont également disponibles en terrasse. Une adresse conviviale et chaleureuse à retenir pour les adeptes de bonne cuisine.