Visitez l’entreprise Chembo Bevil dans le zoning d’Orcq ce samedi lors de la journée découvertes

Ce samedi 13 mai, Chembo Bevil ouvrira ses portes dans le cadre de la journée « découvertes ». La société est en effet spécialisée dans la production de détergents liquide et poudre avec notamment des déboucheurs et entretien pour canalisations et fosses septiques.

L’occasion de découvrir l’usine, rencontrer les collaborateurs et participer à des ateliers interactifs dans le domaine de la chimie. « Nous avons hâte de pouvoir montrer au grand public nos dernières innovations avec des solutions de plus en plus respectueuses de l’environnement. Différents ateliers sont au programme et nos lignes de conditionnements seront en fonctionnement » explique Julien Mauroy, responsable du site de production. La société vient également d’obtenir sa certification ISO14001 qui est une norme liée à l’environnement.