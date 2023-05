Places de concert pour le stade Roi Baudouin distribuées à la Ville: le MR veut plus de transparence

Le quotidien La Libre Belgique avait indiqué mercredi qu’en tant que propriétaire du stade, la Ville reçoit, pour chaque événement organisé au stade, un quota de tickets qu’elle distribue via son échevin des Sports. C’est ainsi le cas pour le concert de Beyoncé, dimanche prochain, mais aussi pour les autres organisés au Palais 12 et au Cirque royal.

Changer la priorité

Outre l’attribution dans le cadre d’un contrôle démocratique (2 places possibles par conseiller), les libéraux plaident pour que les places soient prioritairement attribuées à des clubs de sport, asbl, aux écoles, au personnel de la Ville et aux habitants dans le cadre d’une politique sociale favorisant l’accès à la culture et aux événements; et pour que les places soient attribuées par l’administration et non par le collège ou l’échevin des sports.