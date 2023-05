Permis de conduire à Huy: Christian, directeur d’auto-école, révèle tous les pièges les plus redoutables! (photos + vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour de nombreux candidats, passer son permis de conduire est souvent synonyme d’angoisse et de pression. Certains considèrent même l’épreuve comme un véritable parcours du combattant. S’il est difficile de dresser une liste exhaustive, il y a des incontournables lors de l’examen pratique à Huy.

Nous avons rencontré Christian Limet, directeur des auto-écoles Huy Motor à Huy et Hannut. Il nous révèle tous les pièges (exemples à l’appui) les plus redoutables du permis de conduire et quatre « exercices » auxquels se confronter pour l’obtenir en toute confiance et sans stress !