La Belgique deuxième au classement européen des droits LGBTQI+: «De nombreux politiques restent engagés sur ces questions»

La Rainbow Map et du Rainbow Index sont une carte et un classement annuels qui répertorient 49 pays européens et établissent un score sur 100 en fonction des droits concernant les personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexes. Après avoir inclus les discriminations contre l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles comme des facteurs aggravants dans le code pénal, notre pays a obtenu quatre points supplémentaires par rapport à l’année dernière dans ce classement de l’ILGA-Europe, la coupole des organisations LGBTQI+ européennes, publié jeudi.

«Bien que la polarisation autour du genre et de la sexualité augmente, nous observons que de nombreux politiques restent engagés sur les questions d’égalité des droits des personnes LGBTQI+», réagit Eef Heylighen, membre du défenseur flamand des intérêts des personnes LGBTI+ çavaria.

Après des années à la deuxième place, la Belgique avait perdu quelques points et régressé d’une place au classement de l’année dernière avec un score de 72%. Aujourd’hui, avec 76 points, elle repasse légèrement devant le Danemark (75,5%), mais reste derrière Malte, qui monopolise la tête du classement depuis huit ans avec un score de 89%.

ILGA Europe précise que malgré le score élevé de la Belgique, certains aspects méritent encore d’être améliorés. L’ONG dénonce par exemple les discours de certains politiques, notamment du Vlaams Belang, qui évoquent une «idéologie de genre» forcée sur les «personnes normales». Elle note par ailleurs qu’aucune interdiction n’a encore été formulée contre les opérations sur les mineurs intersexes non-consentants.

Dans le reste du classement, on remarque notamment que les Pays-Bas, le premier pays à avoir légalisé le mariage entre personnes du même sexe en 2001, se retrouvent en 14e position avec 56 points au classement. La Russie (8%), l’Arménie (8%), la Turquie (4%) et l’Azerbaïdjan (2%) composent le bas du classement, comme l’année précédente.