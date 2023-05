L’ancien commandant de pompiers Michel Braham mis à l’honneur pour ses actions durant les inondations, à Limbourg

L’homme du feu était mis à l’honneur pour ses actions durant les inondations de juillet 2021, à Dolhain. Pendant presque un an, il a œuvré pour aider les citoyens. Il a ainsi travaillé avec la protection civile, l’armée, la Commune et la Province à l’élaboration de plans généraux d’urgence et d’intervention communaux et a notamment coordonné tout ce beau monde sur le terrain, explique l’Avenir dans ses colonnes.