Remco Evenepoel reste serein après la 6e étape du Giro: «Pour l’instant, je suis le plus fort»

Ce jeudi, Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a remporté la 6e étape du Tour d’Italie, qui a mené le peloton le long de la Côte amalfitaine sur 162 km autour de Naples. Il a devancé au sprint dans l’ordre l’Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious) et l’Allemand Pascal Ackerman (UAE Team Emirates).

Au micro d’Eurosport, le champion du monde a évoqué la concurrence de Primoz Roglic sur les routes du Tour d’Italie. «J’ai l’impression que Roglic est nerveux.I l sait qu’il a 44 secondes de retard », décrit-il ainsi à nos confrères. Et de tacler ensuite : « Les Jumbo-Visma sont nerveux dans le peloton, ils poussent beaucoup mais ça c’est leur style. »