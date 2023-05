Poussière, bruits, vibrations… Le chantier de la VRT fait suffoquer les riverains à Schaerbeek: «On est condamné à rester cloîtré chez soi»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un énorme nuage s’élève régulièrement de la VRT depuis plus que quatre mois à Schaerbeek. Une pellicule brune recouvre les rues Jules Lebrun et Henri Evenepoel ainsi que la place des Carabiniers. Le bruit des pelleteuses et grues indiquent qu’un chantier est en cours. Le site de Mediapark prend doucement forme et s’accompagne d’énormes nuisances pour les riverains.

« Le premier jour, tout a bougé. On est tous sorti car on a eu très peur », se souvient Muharrem qui habite au 9e étage d’un immeuble donnant sur les travaux. « De 6h du matin jusqu’à 18h on a du bruit, de la poussière et des vibrations. »