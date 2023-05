Nouvelle polémique pour l’influenceur Dylan Thiry: une enquête a été ouverte sur la gestion de son association humanitaire

Ces investigations, confiées cette semaine à la Brigade de répression de la délinquance astucieuse (BRDA), font notamment suite à une plainte pour abus de confiance aggravé. Celle-ci a été déposée en janvier par la vice-présidente et trésorière de cette association nommée «Pour nos enfants», qui se présente comme un «média» ayant «pour but d’informer et d’alarmer sur les situations critiques des enfants à travers le monde», suivi par plus de 199.000 abonnés sur Instagram. de videos Cette dernière reproche à Dylan Thiry, 28 ans, d’avoir détourné plusieurs centaines de milliers d’euros de dons humanitaires à son profit personnel. Sa plainte, dont l’AFP a eu connaissance, cite en particulier deux cagnottes en ligne pour récolter des fonds.

En février 2022, une cagnotte à destination de Madagascar clôture à plus de 158.000 euros. En octobre 2022, une autre récolte plus de 95.600 euros. D’après la plaignante, M. Thiry aurait poussé pour que les transactions financières soient effectuées avec son RIB personnel et n’aurait pas fourni d’éléments justificatifs de dépense. La vice-présidente, Sandra D., «a agi en véritable lanceur d’alerte dans un secteur de l’influence gangrené» et subit aujourd’hui «des intimidations», accusée par Dylan Thiry de l’avoir trahie, a affirmé son avocat Tom Michel dans un communiqué.

Lire aussi «C’est un escroc! Il profite du malheur des gens»: Huseyin et d’autres Carolos dénoncent l’attitude de l’influenceur Dylan Thiry qui les a rejoints en Turquie après le séisme (vidéo) Par ailleurs, deux députés ont annoncé le 26 avril avoir signalé au parquet de Paris «une situation s’apparentant à du trafic d’enfant». Ces soupçons ont notamment émergé de vidéos publiées par le rappeur Booba, qui s’est lancé dans une croisade contre des influenceurs qu’il appelle les «influvoleurs», et qui accuse par ailleurs Dylan Thiry de proxénétisme.

Booba a diffusé un montage où l’on entend la voix de Dylan Thiry et où on le voit avec des enfants. «Dans ces notes vocales, M. Thiry indique souhaiter une tierce personne à +adopter+ un enfant à travers un acte manifestement illégal, et en échange d’une contrepartie économique», signalent Stéphane Vojetta, député Renaissance des Français de l’étranger, et Arthur Delaporte, député PS du Calvados. Lire aussi Racisme, proxénétisme, trafic d’enfants : Booba s’en prend à Dylan Thiry, l’influenceur luxembourgeois, en diffusant des notes vocales compromettantes Selon le parquet de Paris, l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) a été saisi pour procéder à des vérifications sur le cadre procédural de ces signalements. «Un jour je m’exprimerai sans tabou par rapport à ces notes vocales» qui sont «sorties de leur contexte», s’est défendu Dylan Thiry dans une vidéo postée lundi sur Instagram. «Tout ce qui se dit sur moi, bien évidemment, tout est faux», a-t-il assuré à ses plus de 1,6 million abonnés.