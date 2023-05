Procès des attentats à Bruxelles: les derniers témoins sur les faits ont été entendus par la cour

En début de matinée, c’est un ami de l’accusé Bilal El Makhoukhi qui s’est présenté devant la cour. Les deux hommes s’étaient rencontrés dans l’association de Jean-Louis Denis, Aidons les pauvres, et se voyaient régulièrement après le retour de l’accusé El Makhoukhi de Syrie.

Sur la défensive, et répondant régulièrement de manière agressive à la présidente de la cour, l’homme s’est montré évasif dans ses réponses. Questionné par la procureure Somers, le témoin n’a pas hésité à éluder et rappeler sur un ton sec «que n’était pas son procès, qu’il était juste témoin et non accusé». «Vous avez le droit de ne pas répondre, mais vous n’avez pas le droit de mentir, vous avez prêté serment, ça c’est une infraction pénale punie d’emprisonnement», lui a rappelé la présidente Laurence Massart, alors que l’homme se refusait à confirmer ou infirmer qu’il avait été en contact avec Abdelhamid Abaaoud, cerveau présumé des attentats de Paris, via son compte Facebook. «Montrez-moi des preuves et je vous en parlerai», a-t-il lancé.