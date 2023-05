La Chambre veut créer le «BelPass», un seul billet pour plusieurs transports en commun

«Si nous souhaitons augmenter la part modale du train et le nombre de citoyens recourant aux transports en commun, nous devons rendre ces derniers plus attrayants et plus accessibles», a souligné Chanelle Bonaventure (PS).

La députée met en avant le «BelPass» qui, comme en Allemagne, pourrait répondre à de nombreux enjeux: un seul billet, à prix accessible, avec une seule opération d’achat, pour plusieurs transports en commun.