Attention à vos données bancaires, vous pourriez avoir une mauvaise surprise en utilisant votre smartphone: «Ils passent inaperçus mais…»

Votre smartphone est-il correctement protégé ? Cette question mérite d’être posée à l’heure où nos téléphones renferment de nombreuses données personnelles : comptes en banque, photos, mail, informations de connexion, etc. Bref de véritables mines d’or… pour les hackers. « D’un point de vue technique, il n’y a pas beaucoup de différences entre un ordinateur et un smartphone concernant le piratage. Les smartphones sont tout aussi faciles à exploiter que les ordinateurs », nous explique David Emm, chercheur en sécurité chez Kaspersky, entreprise spécialisée en cybersécurité internationale.

Il convient de traiter de manière similaire ces deux appareils même si les ordinateurs restent plus utilisés, et donc plus attaqués, selon l’expert. « Les PC offrent un plus grand nombre de cibles potentielles à exploiter. » Cela n’empêche pas la prolifération de nouveaux virus sur nos smartphones ces dernières années. « Miners, banking trojans (chevaux de Troie bancaire) et ransomware… Sur nos smartphones, ce sont les chevaux de Troie bancaire et les applications espions pour voler vos données qui sont les plus populaires. Un cheval de Troie bancaire peut se retrouver sur votre téléphone si vous ouvrez un fichier malveillant qui vous a été envoyé ou à partir d’un site web. Ceux-ci passent généralement inaperçus et vous ne les remarquerez pas. Du moins pas tout de suite. Et de cette façon, il peut voler vos mots de passe pour vous connecter à votre banque. »