Bientôt un changement de taille lors de vos achats en ligne: la Belgique veut en finir avec le retour gratuit de marchandises!

Le texte est porté par la députée Kathleen Verhelst (Open VLD). « Ces dernières années, le commerce électronique a connu une forte croissance et bouleversé l’ensemble du secteur de la vente au détail », dit-elle. « La fermeture temporaire obligatoire des commerces non essentiels lors du Covid a renforcé la tendance et entraîné un changement radical du comportement des consommateurs. Les achats en ligne ont augmenté de 33 % l’an dernier. Il ressort d’enquêtes que cette tendance se poursuivra dans les années à venir. »