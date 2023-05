Propos antisémites de Kanye West: Adidas va vendre une partie des baskets Yeezy et reverser les profits à des ONG

Adidas a rompu en octobre sa collaboration avec le rappeur, notamment épinglé pour des propos à caractère antisémite, et cherche une solution pour les milliers de chaussures qui ont fait le succès de leur collaboration durant des années. «Ces quatre derniers mois, nous avons essayé de trouver des solutions pour savoir quoi en faire (des stocks de baskets). Brûler la marchandise, ce n’est pas la solution», a expliqué Bjorn Gulden durant l’assemblée générale du groupe.

«Après avoir parlé à toutes les ONG et à de nombreuses organisations qui ont été blessées par Kanye, toutes disent que non, ce n’est pas la solution» de les détruire, a ajouté le patron d’Adidas. «Ce que nous essayons de faire à présent, c’est de vendre une partie de cette marchandise et de donner de l’argent aux organisations qui nous aident et qui ont aussi été lésées par les déclarations de Kanye», a-t-il annoncé.