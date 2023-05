«Il nous a manqué 10 à 15 secondes»: des regrets pour Simon Clarke et Alessandro De Marchi après la 6e étape du Giro

L’Australien Simon Clarke et l’Italien Alessandro De Marchi ont été rattrapés à quelques centaines de mètres à peine de la ligne d’arrivée, après 162 kilomètres d’échappée, jeudi. Malgré la frustration, les deux cyclistes se sont serrés dans les bras après cette 6e étape du Giro.

« Voir Naples et mourir » : Simon Clarke et Alessandro De Marchi ont donné un nouveau sens à l’expression lors de la 6e étape du Tour d’Italie, qui démarrait et arrivait dans la capitale de la Campanie. Après une longue échappée – d’abord à cinq, puis à deux – ils ont vu fondre sur eux le peloton dans les derniers kilomètres avant de se faire rattraper, à environ 300 mètres de la ligne. Anciens coéquipiers chez Israel-Premier Tech et tous deux âgés de 36 ans, ils ont payé leur mésentente dans le final, l’Italien refusant notamment de prendre un relais. Sans rancune, Clarke et De Marchi se sont donnés une accolade sur le vélo en franchissant la ligne d’arrivée, puis une fois descendus de leur monture.