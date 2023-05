La maison du Roi Albert II dans le sud de la France privée de panneaux photovoltaïques: il n’a pas été autorisé à les installer!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que plusieurs médias laissent entendre que le roi Albert II, comme d’autres VIP installés dans le Sud de la France, a gaspillé de l’eau pour remplir sa piscine en pleine canicule l’été passé, on apprend qu’il gère plutôt son domaine de Châteauneuf-Grasse, dans une optique de développement durable. « Il y a quelque temps, il s’est renseigné pour placer des panneaux photovoltaïques sur les toits de la maison, ou plutôt de ses maisons puisqu’il y en a trois, mais cela a été refusé », nous apprend le maire de la localité, Emmanuel Delmotte. « Comme la propriété de votre Roi est située dans un périmètre de 500 m du village, qui est classé, les Architectes des Bâtiments de France ont refusé. Sur les toits, c’est non, pour une raison esthétique ». Le Roi a alors étudié une autre option : celle de placer les panneaux au sol. Et c’est ce qui a été fait. La commune voisine d’Opio, où déborde la propriété royale, nous le confirme. Et là, l’arrêté de déclaration n’a entraîné aucun recours.