«Hier, j’ai eu un accident»: Bruno Colmant révèle avoir échappé à la mort, «j’aurai pu mourir plusieurs fois»

« Hier, j’ai eu un accident ». C’est via un long texte sur Linkedin que Bruno Colmant, professeur d’économie à l’ULB, a relaté le drame évité de justesse dont il a échappé. «Hier, j’ai eu un accident», a-t-il publié jeudi soir. «J’ai échappé à plusieurs morts en quelques secondes. Mon heure n’était pas venue. Rentrant de Luxembourg vers Bruxelles, j’ai été percuté, en pleine vitesse, par un conducteur qui s’était endormi. Et puis, tout s’enchaîne comme des flash-back effrayants: le bruit terrifiant, le rétroviseur qui me hante, la voiture qui tourne et est projetée, les camions qui frôlent (…)»

Bruno Colmant a appelé le 112 puis a pu être pris en charge par la police de la route de Liège. Un événement éprouvant, qui l’a amené à saluer les forces de l’ordre qui l’ont pris en charge, «deux hommes une femme, leur écoute, les alcotests, leurs profondes bienveillances qui me fait pleurer. Leur accompagnement. J’aurai pu mourir plusieurs fois hier, mais c’est à ces femmes et hommes de notre État, qui sont là pour aider, que je dédie ces lignes. Car, jamais, jamaisje n’oublierai leurs visages. Qu’ils se sachent honorés. Jusqu’à mon dernier souffle dont ils m’ont donné un futur. Et à l’autre conducteur».