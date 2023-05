Rencontre exclusive avec Afida Turner: «Je rêve d’avoir une petite fille»

Votre époux, Ronnie Turner, s’est éteint le 8 décembre. Comment allez-vous aujourd’hui ?

J’allais très mal quand mon mari est décédé. J’ai aussi perdu Coolio, mon ex-fiancé avec qui j’étais restée amie, le 27 septembre. Ça fait beaucoup ! J’ai failli ne pas me relever ou me retrouver en maison psychiatrique. Ça a été très dur ! C’est la pire des choses de perdre la personne qui est mon meilleur ami, mon compagnon… En plus, on était un couple rock’n’roll. Chacun faisait un peu ce qu’il voulait. Mais on s’aimait, on se respectait, on avait la même passion de la musique, de l’art, de la folie, du bon vin, de rester au lit, de manger des hamburgers… Parfois, je rentrais de show, je restais 7 jours enfermée, il était content parce que j’allais nulle part, il m’amenait que des hamburgers et des pizzas. Je passais mon temps à lui cuisiner des lasagnes, du saumon, à le conduire au sport, chez le médecin… Je prenais soin de lui parce que les enfants de stars souffrent énormément. Je vais mieux ! Mais le matin et le soir, c’est très dur. Mais mes fans m’aident beaucoup, avoir repris le théâtre aussi…