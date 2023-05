Le changement inattendu d’Elon Musk concernant Twitter: «Je suis ravi de l’annoncer»

Elon Musk a indiqué sur Twitter jeudi qu’il avait embauché une directrice générale pour le remplacer à la tête de la plateforme, tout en précisant qu’il garderait le contrôle du réseau social qu’il a bouleversé ces six derniers mois.

«Ravi d’annoncer que j’ai engagé une nouvelle directrice générale pour X/Twitter. Elle commencera dans environ 6 semaines !», a tweeté le milliardaire, qui a racheté l’entreprise fin octobre et l’a rebaptisée «X Corp» le mois dernier. «Je vais devenir président exécutif du conseil d’administration et directeur de la technologie, pour superviser les produits, les logiciels et les opérations», a-t-il ajouté.