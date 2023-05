Le Wanzois Nicolas Parent, ex-député fédéral, renonce à 35.000 euros d’indemnités de sortie: «Cela correspond à mes valeurs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les mandataires politiques ont plutôt mauvaise presse ces jours-ci. En ces temps de crise et de baisse du pouvoir d’achat qui frappent l’ensemble de la population, leurs dépenses somptueuses (voyages, maison des parlementaires à Namur…), compléments de salaires, suppléments de pension (au-delà du plafond légal) ou autres indemnités de sortie, passent plutôt mal. D’autant que ces privilèges ont été accordés pour eux-mêmes par eux-mêmes.

Certains élus n’attendent pas un changement législatif pour s’appliquer de nouvelles règles.

On apprend ainsi que l’ancien député fédéral Écolo Nicolas Parent (Wanze), qui a dû quitter l’hémicycle suite à la démission de la secrétaire d’État Sarah Schlitz (celle-ci a repris sa place initiale) renonce à 5 mois d’indemnités de sortie. Ce qui correspond à 5 mois de salaires (5 X 7.000 € net), soit une jolie somme d’environ 35.000 €. Autant d’argent (et même plus puisqu’il faut transformer en brut) qui restera donc à l’État !