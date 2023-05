Dolph Lundgren, acteur emblématique de la saga Rocky, révèle son combat contre le cancer: «J’ai vécu cinq vies en une» (vidéo)

C’est à l’occasion de l’émission américaine « In Depth » que Dolph Lundgren a annoncé la mauvaise nouvelle : il vit avec un cancer depuis huit ans. Tout a donc commencé en 2015, quand les médecins lui ont enlevé une tumeur au rein. L’acteur suédois a été tranquille pendant cinq ans, jusqu’à la découverte d’une nouvelle tumeur. « Ils ont découvert une autre tumeur dans le foie de la taille d’un petit citron », a-t-il précisé. Aujourd’hui, le cancer s’est propagé à ses poumons, sa colonne vertébrale et son estomac.

Selon les médecins, il ne lui resterait plus beaucoup de temps. « Le médecin m’a dit environ deux ou trois ans. Mais j’ai senti dans sa voix qu’il pensait probablement à moins. » Et d’ajouter : « J’ai eu une vie formidable. J’ai vécu cinq vies en une. Je ne me suis pas senti amer, j’avais juste de la peine pour mes enfants et ma fiancée. »