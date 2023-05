«Je me suis demandé si j’étais à la hauteur»: Jennifer Lopez est de retour dans «The Mother», et nous parle de ses doutes en tant que maman

Alors qu’elle vient de servir la comédie explosive «Shotgun Wedding» sur Prime Video, Jennifer Lopez nous revient déjà avec un autre film qui déménage, «The Mother», à découvrir dès ce 12 mai sur Netflix. Dans la veine de «Taken», avec Liam Neeson, on assiste cette fois à une véritable démonstration de la puissance d’une femme prête à tout pour sa fille, qu’elle a été obligée d’abandonner à la naissance pour la protéger de dangereux malfrats. Douze ans plus tard, la gamine est retrouvée et kidnappée, et sa mère, surentraînée, de sortir de sa tanière du fin fond de l’Alaska pour la sauver.

«Je me sens proche d’elle dans ses questionnements, notamment celui d’être une mère et d’avoir dû renoncer à son enfant, ce que je ne pourrais jamais imaginer être capable de faire», nous avoue Jennifer, jointe par vidéoconférence. «Je pense que toute femme qui a donné la vie se demande un jour comment être la meilleure maman possible. Mon personnage choisit le sacrifice ultime pour assurer la sécurité de sa petite. Mais ensuite, il y a toutes ces questions: était-ce la bonne chose à faire? Et, maintenant qu’elle revient dans sa vie et qu’elle voit cet être qu’elle aime intrinsèquement, mais qu’elle ne connaît pas du tout,elle doit trouver comment être là pour elle. Ça m’a poussée encore plus à creuser la question de ce que c’est d’être une mère. Je me suis demandé si j’étais à la hauteur, et comment faire mieux? (Elle maman des jumeaux Max et Emme, 15 ans, nés de ses amours avec son ex-époux Marc Anthony, ndlr)»