Avec la Soviet Fun Fest et le Triathlon, Fleurus sera animée ce week-end: rappel sur la mobilité et les parkings conseillés pour l’occasion

Ce samedi 13 mai, le festival du collectif Soviet Bloem revient pour sa 4e édition avec une journée remplie de plus de 20 activités ludiques et sportives à la plaine des Sports de Fleurus. Les participants auront l’opportunité d’explorer diverses activités sportives telles que la plongée, le tir à l’arc, le yoga, l’escalade, le catch, le parkour, le skate-board, et bien d’autres encore, gratuitement.