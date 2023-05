WTA Rome: Elise Mertens élimine Kirsten Flipkens au premier tour du double

Dispensée de premier tour en simple, grâce à son statut de tête de série, Elise Mertens a fait son entrée en lice aux Internationaux d’Italie, le tournoi de tennis WTA 1000 de Rome joué sur ocre et doté de 3.572.618 dollars, dans le tableau de double, jeudi soir. La N.1 belge, 17e mondiale en double, associée à l’Australienne Storm Hunter (WTA 11), avec qui elle compose la 4e tête de série, rencontrait une autre Belge Kirsten Flipkens, 47e mondiale à 37 ans, qui avait pour partenaire la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 43). Les mieux classées se sont imposées 6-0, 6-7 (6/8) et 10/4 après 1h47 de jeu.

Après un set initial à sens unique bouclé en 23 minutes sur un sévère 6-0 en faveur des favorites, la rencontre fut plus disputée. Flipkens et Rosolska ont breaké d’emblée Hunter pour filer à 2-4, mais Flipkens perdait ensuite son service (4-4). Mertens cédait à son tour sa mise en jeu (5-6). La paire 4e tête de série sauva ensuite 3 balles de set consécutives pour arracher le tie-break dans lequel elle bénéficia de deux balles de match (6/4) qu’elle ne put conclure et Flipkens/Rosolska arrachaient le super tie-break (6/8). Mertens/Hunter s’appliquèrent d’emblée dans celui-ci (3/0) et concluaient malgré un bref retour de leurs adversaires à quatre partout.