Eurovision 2023: la Belgique se qualifie pour la finale après une prestation remarquée de Gustaph (vidéo)

Le chanteur Gustaph représentera la Belgique lors de la finale du Concours Eurovision de la chanson à Liverpool, au Royaume-Uni, samedi. Stef Caers de son vrai nom, 42 ans, s’est qualifié lors des demi-finales jeudi soir avec sa chanson « Because of You » dans la ville britannique.

Le Belge Gustaph s’est déjà rendu deux fois au Concours Eurovision de la chanson en tant que choriste : en 2018 à Lisbonne avec Sennek et en 2021 à Rotterdam avec Hooverphonic. Il était alors également le coach vocal de Geike Arnaert, la chanteuse du groupe.