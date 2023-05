Reconnu coupable d’agression sexuelle sur une ex-journaliste, Donald Trump contre-attaque et fait appel

L'équipe juridique de M. Trump avait déclaré immédiatement après le jugement, mardi, qu'elle ferait appel du verdict, qui le condamnait à verser quelque 5 millions de dollars (4,6 millions d'euros) de dommages et intérêts à la victime.

Mme Carroll (79 ans) affirme que M. Trump l'a violée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin de New York au milieu des années 1990. Il aurait ensuite porté atteinte à sa réputation en prétendant qu'elle avait inventé l'histoire. Le jury n'a pas retenu la preuve du viol, mais celle de l'abus sexuel et de la diffamation. M. Trump s'est également rendu coupable de violence, selon le jury.

L'écrivaine a révélé plus tôt jeudi qu'elle envisageait d'intenter une nouvelle action en justice contre l'ancien président, qui a de nouveau tenu des propos négatifs à son égard lors d'une émission de CNN mercredi. Dans cette émission, il a qualifié Mme Carroll de "dérangée" et a de nouveau affirmé qu'elle avait inventé toute l'histoire. S'adressant au New York Times, Mme Carroll a déclaré que ces déclarations étaient "dégoûtantes, méchantes, dépravées et préjudiciables".