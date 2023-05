Bonne nouvelle, le soleil va faire son retour ce week-end mais avant ça...: «Risque d’orage», alerte David Dehenauw

Les maxima seront compris entre 14 et 16 degrés en Ardenne et entre 16 et 19 degrés ailleurs.

Ce week-end

Samedi, la journée débutera avec assez bien de soleil. L'après-midi, la nébulosité deviendra parfois plus variable sur l'ouest et le centre du pays avec la possibilité d'une ondée localisée. Dans le sud-est, par contre, des nuages cumuliformes plus menaçants se développeront et pourront donner lieu à des averses plus nombreuses et localement intenses voire orageuses. Les maxima se situeront entre 14 ou 15 degrés à la mer ainsi qu'en Hautes-Fagnes et localement 21 degrés dans le centre. Le vent sera généralement modéré et à la mer finalement assez fort de nord-nord-est.