Le RWDM à 90 minutes du titre en D1B: qui sont les artisans de la grande saison des Molenbeekois?

Ce samedi, sous le coup de 20h45, le RWD Molenbeek recevra le RSCA Futures. Les Molenbeekois ont 1 point d’avance sur leur dauphin, le SK Beveren, à une journée de la fin du championnat. En cas de victoire, ils seront sacrés champions de D1B et promus en première division, après 21 ans en dehors de l’élite du football belge. Seul l’équipe réserve du voisin anderlechtois peut empêcher les hommes de Vincent Euvrard de décrocher le titre. Une équipe qui n’a plus gagné depuis le 11 février (2-3 contre Deinze) et qui n’a pris que 3 points sur 27 depuis le début de ces Promotion Play-offs. Qui plus est, les Coalisés ont réalisé un bilan de 7 points sur 9 face aux U23 des Mauves cette saison, la dernière confrontation s’est d’ailleurs soldée sur une victoire 0-4 du RWDM.

Il n’est pas non plus dans les plans d’Anderlecht de faire redescendre ses meilleurs jeunes du noyau A, tous les feux semblent donc au vert pour que le RWDM retrouve la première division. L’occasion d’effectuer un zoom sur les joueurs qui ont brillé et permis à cette équipe de dompter la Challenger Pro League.