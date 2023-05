C’est la question à laquelle nous répondons. Pour les montants, par contre, il est impossible de vous donner un chiffre car cela dépend de beaucoup de facteurs. Parfois, vous allez le constater, la Reine a été invitée et c’est l’organisation qui prend en charge le paiement des frais. En partie, voire plus…

Mathilde, et c’est plutôt rare, a enchaîné les longs voyages du 10 février, date où elle s’est envolée pour Dacca et le 11 mai, jour où elle a quitté Hanoï pour rejoindre Bruxelles via Paris. Nous n’avons pas compté le dernier trajet en Thalys mais on peut affirmer avec certitude que l’épouse du roi Philippe a parcouru plus de 63.000 kilomètres en avion à l’occasion de tous ces vols. Des trajets qui l’ont donc emmenée au Bangladesh et au Vietnam mais aussi au Caire, à Louxor et à Assiout avec sa fille, la princesse Élisabeth, ainsi qu’à Pretoria et Le Cap avec son mari, lors de la dernière visite d’État en Afrique du Sud. On est exactement à 63.321 kilomètres mais on imagine que, parfois, les avions ont dû faire quelques détours avant d’atterrir !

Alors, demanderez-vous, qui paie tous ces voyages ?