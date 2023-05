Aldi, Colruyt, Lidl, Delhaize...: les clients pensent faire de bonnes affaires mais..., «ils ont augmenté le prix de plus de produits qu’ils n’en ont réduit»

Pourtant, cela est loin d’être le cas, comme le révèle vendredi le quotidien flamand De Tijd. Sur base d’une étude réalisée par le bureau Daltix, le journal révèle en effet qu’au cours des dernières semaines, les supermarchés ont vendu trois fois plus de produits plus chers qu’ils n’en ont vendus à prix réduits. Pour information, le bureau d’étude Daltix appartient aux deux tiers à Colruyt et suit quotidiennement les prix de tous les supermarchés. Lire aussi Aldi, Lidl,...: plusieurs supermarchés réduisent les prix de centaines de produits, doit-on s’attendre à une baisse générale du ticket de caisse des Belges? Entre le 6 mars et le 1er mai, la chaîne de magasins Carrefour a réduit le prix de 2.033 produits. Aucun autre supermarché n’a réduit le prix d’autant d’articles en chiffres absolus. Cependant, sur la même période, Carrefour a renchéri 5.519 produits. Il s’agit là aussi d’un record.

Delhaize, de son côté, a baissé le prix de 1.672 produits et augmenté le prix de 4.325 produits. Chez Albert Heijn, il s’agit de 767 réductions et de 2.812 augmentations. Chez Colruyt, qui augmente et diminue ses prix en fonction de la concurrence, 1.646 articles sont devenus moins chers et 4.579 plus chers.