Le village d’Omal touché par de violentes intempéries : des habitations et une école de danse inondées (vidéos)

L’école de danse « Ainsi Danse Omal », située sur la chaussée Romaine, a été fortement impactée par ces inondations. Elle lance d’ailleurs un appel à l’aide pour le nettoyage: Notre bâtiment est touché par de grosses inondations. Les deux salles sont touchées. Dès que cela sera possible, nous irons nettoyer », a indiqué le club, avant d’appeler à la solidarité de la population. « Si vous avez du matériel ou un peu de temps pour nous aider, nous sommes preneurs. Nous recherchons également des salles, locaux dans le coin pour pouvoir donner nos trois dernières semaines de cours dans le cas où nous ne pourrions pas les donner dans notre bâtiment. »

Ce jeudi soir, de violentes intempéries se sont abattues sur le village d’Omal, sur la commune de Geer. Le ruisseau d’Omal est notamment sorti de son lit et d’importantes coulées de boues se sont formées, principalement sur la chaussée Romaine.

La zone de secours Hesbaye, la police Hesbaye et la protection civile étaient notamment présentes afin d’aider les Omalois. « On a reçu le premier appel vers 19h26. La route a été bloquée pour pomper l’eau et nettoyer », explique-t-on du côté des secours.