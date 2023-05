Shakira aurait retrouvé l’amour… avec une autre star du sport: le couple aurait été aperçu ensemble à plusieurs reprises (photos)

Et si une histoire d’amour était en train de naître entre Lewis Hamilton et Shakira ? Les deux stars auraient été aperçues ensemble à plusieurs reprises ces derniers jours aux États-Unis, où réside la célèbre chanteuse colombienne depuis sa rupture avec Gerard Piqué, et plusieurs médias étrangers évoquent une relation amoureuse entre les deux célébrités.

Shakira a tout d’abord été repérée dans le paddock lors du Grand Prix de Formule 1 de Miami, qui se déroulait le week-end dernier. Quelques jours plus tard, elle aurait été aperçue dans le même restaurant que Lewis Hamilton, le restaurant « Cipriani », d’après des photos qui tournent sur Twitter.