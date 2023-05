Remco Evenepoel affirme que Primoz Roglic est «nerveux» et se fait recadrer par la Jumbo-Visma: «Nous ne savons pas d’où il tient cela»

Des déclarations qui n’ont visiblement pas plu à l’équipe néerlandaise, qui a répondu à Evenepoel ce vendredi par le biais de son porte-parole, Ard Bierens, dans des propos rapportés par Het Laatste Nieuws : « Nous ne savons pas d’où il tient cela. Bien sûr, nous aurions préféré un écart plus faible que 44 secondes, mais être nerveux à cause de cela ? Non. Nous suivons notre propre parcours et ne participons pas à de tels jeux. Nous haussons les épaules et continuons notre route ».

