Fin du tarif social énergie pour des milliers de Belges: «Ce n’est pas acceptable»

De fait, TotalEnergies, le premier fournisseur à avoir annoncé quel produit il proposerait aux personnes privées du tarif social, a indiqué qu’il s’agirait du contrat Pixel Blue, qui comprend des conseils par téléphone. Or, selon Testachats, le contrat Pixel est moins onéreux.

Testachats a donc demandé des éclaircissements à la Ministre de l’énergie, Tinne Van der Straeten afin que « que ce changement se fasse en douceur et de la manière la plus équitable possible »