Les confidences de Renaud Rutten remplissent le Forum de Liège deux soirs de suite

Sa vie, ses expériences, ses anecdotes sur scène, les coulisses de son métier ou encore les moments forts de sa carrière au cinéma : Renaud Rutten s’est livré avec l’humour qu’on lui connaît jeudi soir devant le public du Forum de Liège. Un public venu en nombre, puisque la plus prestigieuse scène de Liège était sold out. Et c’est complet également ce vendredi 12 mai.

Pourtant, l’humoriste liégeois avait déjà présenté son nouveau one man show, « Rutten en vrai », à 40 reprises au Comédie Centrale de Liège. Toutes sold out également. Si nul n’est prophète en son pays, comme le voudrait l’adage, Rutten, lui, est un mage en Cité ardente.