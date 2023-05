En week-end avec Benjamin Maréchal sur le GR des Abbayes, petite halte à Scourmont

Bâton de pèlerin dans une main, sac de randonnée sur le dos, j’ai profité du GR des Abbayes Trappistes de Wallonie pour faire une pause à Scourmont et boire… 5 Chimay au fût. Inutile de vous mentir, le Tout-Puissant le verra… en réalité, je n’avais pas le temps de faire l’ensemble du GR des Trappistes, je me suis contenté d’une seule étape et non des moindres.

Me voilà dans cette étape, au milieu des bois avec ma carte (que vous pouvez télécharger sur VISITWallonia.be ). À droite, l’Abbaye de Scourmont, où se brasse la Chimay vendue dans le monde entier et, à gauche l’Auberge de Poteaupré où de bons esprits m’ont suggéré d’y faire une halte.

Un bar incroyable !

B. M.

L’Auberge de Poteaupré est perdue au milieu de nulle part. Un petit quelque chose d’un relais enchanté pour les marcheurs. Une vieille bâtisse avec 7 chambres (seulement) ultramodernes. Chaque chambre porte le nom d’une bière. Je choisis la « Chimay Rouge » pour y passer une nuit. Ensuite direction : le bar de l’auberge, un incontournable. À mi-chemin entre le pub irlandais et la brasserie parisienne, il se dégage de l’endroit une atmosphère incroyable. Je commande un tourniquet avec 5 Chimay servies au fût. J’avoue un coup de foudre pour la Chimay dorée et un fameux béguin pour la Chimay verte en bouteille, un florilège d’épices terriblement bien dosées à 10º. La terrasse de l’auberge est un must pour l’été, l’Espace Chimay ravira les amateurs d’histoires brassicoles mais l’appel de la foi est et reste tout aussi important.

Le fameux Vitoulet

Après un apéro prolongé, je marche 8 minutes en traversant la forêt pour rejoindre l’Abbaye de Scourmont. C’est ici que tout a commencé. Il ne reste plus que 11 moines aujourd’hui. Le cimetière, aux allures militaires, rend hommage à toutes les générations antérieures qui ont bâti cet endroit en dehors des âges. Le cloître de l’abbaye est un fameux havre de paix.

J’avoue avoir eu un petit privilège. J’ai pu visiter la brasserie Chimay qui normalement est interdite au public. Au passage, mon guide m’amène dans la plus grande bibliothèque cistercienne du monde. On y trouve même tous les exemplaires d’Hergé dédicacés par Hergé lui-même.

Retour à l’auberge pour mon souper. Je me régale avec un Vitoulet, le fameux pain de viande fourré au fromage de Chimay. C’est un goût qui rappelle l’enfance comme dirait l’autre. Bien décidé à emporter quelques souvenirs, je repasse par la boutique pour acheter 5 fromages et quelques bouteilles dans des cagettes de bois. L’occasion de découvrir au détour d’un packaging spécial que la Chimay est sponsor officiel du Giro 2023. Bon avec tout ça, ma randonnée n’est pas finie. Je me prépare pour l’étape du jour.

L’Auberge de Poteaupré Vincent Ferooz.

Brasserie et à la fois hôtel-restaurant, cet établissement champêtre vous propose 8 chambres de qualité***, un restaurant avec une carte de plats aux accents chimaciens et une brasserie, endroit idéal pour déguster la Chimay sous toutes ses couleurs.

L’abbaye Notre-Dame de Scourmont B. M.

À sept kilomètres au sud de Chimay, voici une abbaye de l’Ordre Cistercien fondée en 1850. Autour du monastère se sont créées une ferme, une brasserie, où se brasse cette célèbre trappiste, la Chimay, et une fromagerie toujours gérées par les moines.

Aquascope Virelles WBT - Bruno D’Alimonte.

Réserve éco-touristique établie sur le prestigieux site de la Réserve Naturelle de l’étang de Virelles à une encablure de la ville de Chimay. Un endroit privilégié qui vous plonge dans l’observation du monde du vivant, des oiseaux sauvages, depuis l’un des plus beaux étangs de Wallonie.

La grotte de Neptune Christophe Vandercam.

Plongez sous terre et émerveillez-vous du travail de la nature. Des millions d’années d’érosion ont été nécessaires à l’Eau Noire pour creuser l’une des plus anciennes cavités souterraines de Belgique.