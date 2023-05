«City On Fire»: que vaut cette mini-série signée des créateurs de «Gossip Girl», qui a quelques airs de «Succession»?

Par qui et pourquoi Samantha Yeung a-t-elle été assassinée la nuit du 4 juillet 2003 à Central Park ? C’est cette double question que pose la mini-série « City on Fire » (« Ville en feu », littéralement), dont Apple TV+ a lâché les trois premiers épisodes (sur huit) ce 12 mai. Cette nouveauté ‘écran’ a été créée par Josh Schwartz et Stephanie Savage – qui ont déjà œuvré pour « Gossip Girl » et « The O.C. » – sur base du roman éponyme de Garth Risk Hallberg. Une brique de neuf cents pages dont l’action se passe dans les 70ies. Ici, elle commence quelques mois après les attentats du 11 septembre, qui ont coûté la vie au père du jeune Charlie (Wyatt Oleff), qui parle immédiatement de cette terrible perte à la jolie Samantha (Chase Sui Wonders), de qui il va rapidement être très proche. Inséparable, même. Sam, comme tout le monde l’appelle, est une jeune étudiante et photographe qui rêve la vie en grand, rédige un fanzine et sort beaucoup dans les clubs du bas de la Big Apple. Elle est particulièrement obsédée par le groupe punk Ex Post Facto, dont l’ancien leader, William Hamilton Sweeney (Nico Tortorella) – dit Billy Three Sticks – est un héroïnomane membre d’une famille ayant bâti un empire dans l’immobilier, avec laquelle il a coupé les ponts.

Désormais artiste visuel, cet anti-capitaliste a un petit ami du nom de Mercer (Xavier Clyde), un enseignant qui ambitionne d’être écrivain. Celui-ci est à la fois très attristé par la toxicomanie de l’homme qu’il aime, et le fait qu’il voie plus les siens. C’est la raison pour laquelle il fait en sorte de rencontrer Regan (Jemima Kirke), la sœur de William, une alcoolique qui l’invite à une grande soirée donnée par son clan le 4 juillet en bordure de Central Park. Quand il en sort et attend le bus, il entend des bruits dans le parc et distingue, grâce à la lumière des feux d’artifice, un corps étendu sur le sol. C’est celui de Samantha, qui a une balle dans la tête mais est toujours en vie. Il la couvre avec sa veste, appelle les secours et tandis qu’il s’éloigne pour les intercepter, Charlie apparaît et découvre à son tour Samantha mourante. Mais de peur, il prend la fuite. Quand les enquêteurs débarquent, il ne leur faut pas longtemps pour désigner Mercer comme le suspect numéro un de cette tentative de meurtre. Faute de preuve, il sera relâché mais dira peu de temps après à William : « S’ils m’ont interrogé, c’est à 90 % parce que je suis noir. »