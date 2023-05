Le Belge toujours plus friand de promotions avec la crise: voici celles qu’il préfère en grandes surfaces

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chez nous, les clients des grandes surfaces raffolent des promos en tous genres même si certaines ont plus de succès que d’autres. C’est ce qui ressort d’une étude menée par Gondola, le spécialiste du retail, et Shelf Service : tous deux ont examiné les promos des magasins, la façon de les communiquer et l’impact sur la façon de consommer et d’acheter des clients. « Avec l’inflation élevée et la baisse du pouvoir d’achat, les Belges ont accordé une attention particulière aux promotions », souligne ainsi Gondola.

Ainsi, si vous lisez les folders des supermarchés pour dénicher les meilleurs plans de la semaine, rassurez-vous : les Belges restent des fidèles de ce mode de communication entre les enseignes et leurs clients potentiels. 40,4 % des clients s’informent via les folders, et 39,2 % via l’application mobile du supermarché. Le courrier postal, lui, est un canal de communication apprécié par 12 % des clients, et pour 27,2 %, c’est une fois en magasin qu’ils découvrent les promotions pratiquées.