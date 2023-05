«J’ai encore des douleurs, mais très peu»: Remco Evenepoel rassure sur son état avant le départ de la 7e étape du Giro

Remco Evenepoel se prépare à un premier gros test sur ce Giro, à l’occasion de la 7e étape ce vendredi, qui se termine par une ascension de 45 kilomètres et une arrivée au sommet.

Interrogé avant le départ de l’étape, le Belge a donné des nouvelles rassurantes de ses blessures, deux jours après avoir chuté à deux reprises lors de la 5e étape. « J’ai encore des douleurs, mais très peu. J’ai très bien dormi pendant deux nuits et je ne me suis pas réveillée à cause des douleurs », a déclaré Evenepoel, qui s’est dit confiant à l’aube de la première étape de haute montagne de ce Giro.