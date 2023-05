«Foutage de gueule», «On vous dérange pas?»: qu’est-ce qui a tant agacé les téléspectateurs qui étaient devant «HPI» sur TF1 ce jeudi soir?

Morgane Alvaro était de retour sur TF1 ce jeudi soir, et un détail n’a pas plu à tout le monde…

Contrairement à la RTBF qui propose deux épisodes par soirée, TF1 n’en diffuse qu’un. Et quand cet unique épisode est déjà stoppé après 15 minutes pour une publicité, ça ne passe pas.

Ce jeudi 11 mai, « HPI » avec Audrey Fleurot était de retour sur TF1 avec le tout premier épisode de la saison 3. Le programme, très attendu, promettait de belles audiences à la chaîne. Et une nouvelle fois, les téléspectateurs français étaient au rendez-vous. En France, ils étaient 8.379.000 devant ce premier épisode, soit près de 40 % des personnes qui étaient devant la télévision.

« Démarrage 21h15, 1h de série, 1 seul inédit, une page de pub toutes les 15mn, plus de 10mn de pub », dénonce un internaute. « Ca va TF1 ? Déjà la pub ? », « Déjà qu’on a un seul épisode inédit par semaine mais en plus une pub au bout de 15 minutes c’est vraiment du foutage de gueule ! », ou encore « TF1, on vous dérange pas ? », peut-on également lire sur Twitter.

