Le beau geste d’une cliente à la caisse du magasin Aldi: «Cela signifie énormément pour moi»

Francesca Jay, une mère de deux enfants, avait demandé à la caissière du magasin Aldi de Stockport, au Royaume-Uni, d’arrêter de scanner ses courses lorsque le ticket atteindrait les 50£ (environ 57 euros).

« Mon fils était derrière moi et a dû m’entendre dire de retirer les glaces », explique-t-elle au Manchester Evening News, ajoutant que le petit garçon de 4 ans était très déçu. « Une dame à côté de moi a proposé de payer. Je l’ai remerciée et mon fils aussi, puis elle a vu les autres achats et les a également payés. »