Cinq actions de sécurisation importantes pour la police de Namur en avril

Parallèlement à ces missions quotidiennes, les services de la Zone de Police Namur Capitale ont mené cinq actions de sécurisation plus importantes.

En avril, la police de Namur a délivré 111 sanctions administratives communales. On parle ici, par exemple, d’incivilités telles que la consommation d’alcool sur la voie publique, la mendicité agressive ou dérangeante et le stationnement gênant.

Ce sont à nouveau les quartiers des gares de Namur et Jambes qui ont fait l’objet de surveillances et interventions spécifiques. Les cinq opérations policières planifiées ont été organisées autour des thématiques suivantes : le renforcement de la sécurité des citoyens, la vente et la détention de stupéfiants, ainsi que les faits de violence sur la voie publique.