Un mystérieux bruit fait vivre un enfer aux habitants: «Une fois qu’on l’entend, cela devient impossible de l’ignorer»

Des nuisances sonores rendent la vie impossible aux riverains à proximité de la zone industrielle De Prijkels à Deinze. La cellule environnement de la ville a ouvert une enquête pour déterminer la source du son. « L’origine du bruit à basse fréquence est difficile à retracer. Les sources typiques sont les ventilateurs, la climatisation, les pompes à chaleur mal réglées et l’industrie », indique Anneleen Baert, de la cellule environnement, à nos confrères du Nieuwsblad.

S’il est presque inaudible, il n’est pas sans conséquences. « Une fois que les gens prennent conscience et sont dérangés par le son gênant à basse fréquence, il devient de plus en plus difficile de l’ignorer », rapporte la Cellule. Du côté de la Ville, on ne veut surtout pas tirer de conclusions hâtives. Les autorités rappellent que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et qu’elle pourrait prendre des mois.