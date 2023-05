Erling Haaland préféré à Kevin De Bruyne: il est élu joueur de l’année en Premier League par les journalistes

L’international norvégien a reçu 82 % des votes des 400 membres de la FWA. Il a devancé Bukayo Saka et Martin Odegaard, deux joueurs d’Arsenal. Kevin De Bruyne, équipier de Haaland, a été classé 4e devant Marcus Rashford (Manchester United).

L’attaquante australienne Kerr, 29 ans, a remporté le titre de footballeuse de l’année pour la deuxième saison consécutive, Rachel Daly (Aston Villa) et Lauren James (Chelsea) ont complété le trio de tête. Elle a marqué 26 buts en 34 matchs de club cette saison.

Haaland et Kerr recevront leur prix lors du dîner du 75e anniversaire de la FWA Footballer of the Year, qui se tiendra à Londres le 25 mai.