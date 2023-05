Un jeune de La Calamine risque 2 ans de prison pour participation à un groupe terroriste: il voulait s’en prendre à des policiers!

Le jeune homme avait été arrêté en novembre 2020, avec un habitant d’Eupen, alors qu’ils avaient 16 et 17 ans. Un troisième jeune avait aussi été arrêté dans ce cadre. Les poursuites ont toutefois été disjointes et l’habitant de La Calamine comparaissait seul jeudi.

Un jeune homme originaire de La Calamine, né en 2002, a comparu, jeudi, devant le tribunal correctionnel d’Eupen pour participation à une organisation terroriste et préparation d’un attentat terroriste.

Il a échangé des messages, des photos et des vidéos d’attentats

S’il reconnaît avoir discuté avec ses amis de terrorisme notamment et avoir filmé, il a expliqué lors de l’audience ne pas comprendre l’arabe et ne pas avoir pris cela au sérieux. Il reconnaît avoir échangé des messages, des photos et des vidéos d’attentats, sur les réseaux dont un crypté, mais il a affirmé lors de l’audience être en opposition avec cette idéologie.