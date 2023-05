Mort du petit Raul, 9 ans, à Gand: la chambre du conseil prolonge la détention de la mère du petit garçon

Yoana M., la mère de famille de 34 ans, a été placée sous mandat d’arrêt à la mi-avril. Elle est soupçonnée entre autres de meurtre, de coups et blessures et de recel de cadavre.

Son ancien compagnon, Nicu C., avait, lui, été interpellé le 14 avril dernier à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. Il est également soupçonné d’être impliqué dans la mort de Raul. L’homme a été extradé le 25 avril et placé sous mandat d’arrêt par un juge d’instruction de Gand. L’homme a maintenu qu’il n’avait rien à voir avec le décès du jeune garçon.

Dans ses premières déclarations, faites avant la découverte du corps de Raul, la mère avait également indiqué qu’elle n’était pas liée à la mort de son fils, et avait rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon. Mais sa fille avait déclaré plus tard que le couple était bel et bien présent lorsque le corps avait été jeté à l’eau.